Совокупные потери украинских сил в районе Купянска и Купянска-Узлового, по имеющимся данным, достигли порядка 5,5 тысячи человек. На этом фоне командование ВСУ перебрасывает к Купянску-Узловому штурмовые подразделения и тяжёлую технику, рассчитывая провести серию контратак и вернуть полный контроль над населённым пунктом.

© Московский Комсомолец

Как сообщает SHOT, накануне украинская сторона предприняла пять попыток контрнаступления, однако все они были сорваны. В ходе отражения атак, по этим данным, было уничтожено около 80 бойцов, среди которых оказались военнослужащие элитной бригады «Хартия».

Одновременно в лесных массивах вокруг Купянска активно действует российская авиация. Удары по позициям ВСУ наносятся с высокой интенсивностью — до двух десятков раз в сутки. Основные зоны поражения приходятся на районы Моначиновки, Смородьковки и Благодатовки. Под таким давлением украинским подразделениям приходится уводить пункты управления беспилотниками всё дальше от линии соприкосновения.

Ситуация под Купянском остается напряженной.