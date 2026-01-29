Новости СВО сегодня: удар «Урагана» и уничтожение «Фурии»

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении складов и опорных пунктов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 29 января.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ и склады с боеприпасами в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Российская разведгруппа обнаружила маршруты перемещения украинских солдат и замаскированные склады боеприпасов ВСУ. Полученные данные передали артиллеристам.

Получив координаты, расчет «Урагана» нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Все цели были поражены.

Удар «Молнии»

Российский беспилотник «Молния» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Воздушная разведка ВС РФ выявила активность беспилотной авиации ВСУ на одном из участков. Дроны-разведчики обнаружили места запусков и посадок украинских беспилотников, а также антенны, которые обеспечивали управление полетами и работу расчетов ВСУ.

Ударный беспилотник самолетного типа «Молния» нанес точечные удары по целям. Пункты управления и технические средства ВСУ были уничтожены.

Уничтожение «Фурии»

Операторы FPV-истребителей ВС РФ уничтожили разведывательные дроны ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны России. Украинские беспилотники - «Домаха», «Фурия» и «Шарк» - пытались провести разведку позиций подразделений ВС РФ.

Операция Су-25

Российские штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Экипажи Су-25 выпустили по цели ракеты парами с малых высот.

Уничтожение «Лютого»

Российские силы уничтожили ударный украинский беспилотник «Лютый» в Курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. Операцию провела мобильная огневая группа добровольческого отряда «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север».

Прорыв в Кутьковку

Военкор Руслан Татаринов заявил, что ВС РФ прорвались в село Кутьковка под Купянском (Харьковская область). Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что российские силы заняли позиции в жилой застройке на юго-востоке Кутьковки. В селе идут бои. Также сообщается о продвижении ВС РФ к западу от поселка Двуречная.

ВС РФ изобрели спецпатроны против дронов

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Серж» рассказал РИА Новости, что в российской полевой лаборатории изобрели антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова. Он отметил, что внутри патрона находятся шесть дробин «определенного калибра». При выстреле происходит «распускание»: летит не одна пуля, а дробь