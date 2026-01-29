Бойцы ВС России изобрели патроны для борьбы с дронами ВСУ

Бойцы ВС РФ изобрели насадки на патроны для борьбы с украинскими беспилотниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Серж".

По его словам, производство антидроновых насадок для патронов к автомату Калашникова ведется в полевой лаборатории. "Насадки на патрон от автомата Калашникова, чтобы сбивать "птички" противника. Внутри данного патрона находятся шесть дробин определенного калибра", - поделился "Серж".

Он пояснил, что при выстреле такой патрон "распускается" - летит не одна пуля, а дробь. Через 40-50 метров дробь встречается с дроном.