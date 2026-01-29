Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой, ведь нам важнее разобраться с Ираном", рассказал Дэвис.

Военный вксперт при этом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что может означать подготовку к десантной операции. До этого британские эксперты дали совет США по ситуации вокруг Украины. По информации журнал UnHerd, американским переговорщикам потребуется стратегия для завершения текущего конфликта, которая перестанет ставить территорию в центр мирных переговоров.

Вывод войск из Донецка является символической победой для Москвы и не гарантирует окончания вооруженных действий, уточнили эксперты издания. Таким образом США необходимо сосредоточиться на устранении первопричин происходящего на Украине, чтобы реализовать свой мирный план.