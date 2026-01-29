Зеленский: СБУ постоянно планирует новые операции в России

Служба безопасности Украины (СБУ) постоянно ведет планирование новых операций на территории России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он рассказал, что заслушал доклад временно исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары о боевых операциях службы.

© Газета.Ru

"И то, что касается фронта, в частности действия нашей "Альфы", и то, что СБУ вполне справедливо делает на территории агрессора в ответ на все удары... Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны", - написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что также были "определены задачи на направлении усиления санкционной политики - важного элемента укрепления национальной безопасности Украины". До этого депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что бывшего главу Службы безопасности страны Ивана Баканова подозревают в работе на Россию. По его информации, он получал деньги из России для сдачи территорий.