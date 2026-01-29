В Воронежской области объявили ракетную опасность

На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — написал он в Telegram-канале.

Вечером 28 января в Воронежской области уже объявляли ракетную опасность.

Ранее российские средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над Крымом, Курской областью и акваторией Чёрного моря.