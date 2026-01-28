Круизный лайнер Ocean Endeavour должен бросить якорь у Нуука в ближайшие дни и служить плавучей казармой для 150 датских солдат. Согласно сайту Vesselfinder, 1762-тонный колосс отплыл из Уистреама, Франция, в Арктику 23 января.

По данным издания Bild, Дания наращивает военное присутствие в Арктике. Сотни датских солдат недавно были переброшены с континента на Крайний Север, и ожидается еще пополнение. Столица острова, Нуук, уже перенаселена, что вынуждает датскую армию размещать свои войска в основном в отелях и квартирах для отдыха.

Морской лайнер Ocean Endeavour был нанят для нужд военных, чтобы избежать дополнительной нагрузки на жилой фонд в небольшой столице Гренландии. Войска смогут жить в хороших условиях без необходимости временного размещения на суше, заявили в Копенгагене.

Корабль был введен в эксплуатацию в 1982 году советской дальневосточной судоходной компанией под названием "Константин Симонов". Первоначально он служил паромом. После распада СССР судно было продано и перестроено в Ocean Endeavour. Лайнер принадлежал американской судоходной компании SunStone, которая выставила его на продажу в октябре 2025 года. Теперь он будет служить плавучей казармой для войск НАТО.