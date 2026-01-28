Госсекретарь США рассказал о размещении войск на Украине

Гарантии безопасности Киеву будут поддерживаться Соединёнными Штатами, но на Украине будут только европейские военные. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в сенате.

© Global look

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских», — цитирует его РИА Новости.

Рубио подчеркнул, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто.

Также он отметил, что Европа мало вкладывалась в оборону, она не может дать Украине гарантии.