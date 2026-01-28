В США рассказали об опасениях из-за «длинной руки» китайских истребителей

Lenta.ru

Опасения, связанные с возможностями китайской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности PL-17, привели к срочному созданию новых ракет этого типа для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом рассказал обозреватель TWZ Томас Ньюдик.

В США рассказали об опасениях из-за «длинной руки» китайских истребителей
© Лента.Ru

По его словам, существование «длинной руки» китайских истребителей стало серьезной проблемой для Вооруженных сил США.

«Опасения по поводу того, что Китай сокращает "ракетный разрыв" с Западом, привели к разработке все еще строго засекреченной [ракеты класса "воздух-воздух"] AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile», — говорится в материале.

Также автор напомнил, что в прошлом году Военно-морские силы США представили авиационную версию зенитной ракеты Standard Missile-6 (SM-6). По его словам, изделие под обозначением AIM-174B сможет поражать воздушные цели на дальности в сотни миль.

В июле польское издание Defence24 писало, что AIM-260 призвана обеспечить ВВС США возможность доминирования в воздухе в будущем.