Сальдо: ВСУ безуспешно пытаются проникнуть на левый берег Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки малыми группами переправиться на левый берег реки Днепр, но без успеха. По его словам, ситуация находится под полным контролем российских военных.

«Попытки действий малыми группами и разведывательная активность периодически фиксируются, но не приносят врагу ни малейшего успеха. Ситуация на контроле у военных», — сообщил Сальдо в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что все подобные вылазки ВСУ пресекаются.