Вассерман рассказал, стоит ли ждать «ядерную полночь»

Перевод стрелок символических «Часов Судного дня» ближе к условной точке глобального конфликта необоснованно драматичен. Такое мнение высказал публицист и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

© Вечерняя Москва

Создателями «Часов Судного дня» изначально стали западные ученые-ядерщики, обеспокоенные ростом арсеналов СССР и США. Они решили визуализировать приближающуюся угрозу ядерной войны через аналогию с циферблатом, где полночь символизирует катастрофу.

Сегодняшнее положение стрелок отражает беспокойство ученых относительно международной напряженности, но, по мнению депутата, ситуация вокруг российско-американских взаимоотношений выглядит менее критичной, чем рисуют авторы символа.

Несмотря на признание высокого уровня недоверия между странами, Вассерман выразил уверенность в постепенном улучшении взаимодействия и призвал относиться к тревожным оценкам более взвешенно.

— Я не знаю, действительно ли все сейчас настолько плохо, как они нарисовали, но не сомневаюсь, что отношения между США и РФ сейчас весьма далеки от идеала. Однако мне все-таки представляется, что реально эти взаимоотношения меняются к лучшему и паника в данном случае избыточна, — заключил Вассерман в беседе с Life.ru.

27 января ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к ядерной полуночи. Теперь они показывают 85 секунд до ядерной полуночи, это ближе, чем когда-либо до этого.

В прошлом году «Часы Судного дня» стали на одну секунду ближе к полуночи. Председатель совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниел Холтс поделился, что каждый перевод часов ближе к полуночи демонстрирует крайнюю опасность, а также предупреждение.

23 января 2024 года стрелки показывали 90 секунд до «ядерной полуночи». В 2023 году их перевели на 10 секунд ближе к полуночи в связи с обострением конфликта на Украине. Бронсон также отметила конфликт между Палестиной и Израилем, который тоже, по ее словам, дает представления об ужасах войны.