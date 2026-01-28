ВСУ получили греческие гаубицы M101 1940-х годов выпуска

В одном из подразделений врага замечены старые американские 105-мм гаубицы M101. Как сообщает Telegram-канал "Артиллерия", судя по характерному камуфляжу, эти орудия переброшены из Греции.

Ранее восемнадцать штук были переданы ВСУ вооруженными силами Литвы. Еще шестнадцать единиц доставлены из Словении, но это выпускавшие в бывшей Югославии лицензионные образцы, имеющие обозначение М56.

"Сто первые" начали производить еще в 1941 году, и кроме Второй мировой войны они участвовали еще в агрессии США в Корее, Вьетнаме и других локальных войнах, например конфликте между Ираном и Ираком. В настоящее время такое оружие считается устаревшим, так как максимальная дальность стрельбы у него составляет всего 11270 метров, но в ряде стран эти гаубицы еще продолжают оставаться на вооружении.