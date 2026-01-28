Российский дрон самолетного типа сжег автоцистерну ВСУ

В Харьковской области на окраине населенного пункта Преображеновка расчет разведывательного беспилотника ZALA обнаружил два вражеских автомобиля. Один из них был топливозаправщиком, по всей видимости, на шасси "Урала-4320". С его помощью боевики ВСУ собирались заполнить баки другого транспортного средства.

Однако российские операторы дронов не позволили это сделать. В бочку на колесах ударил беспилотник самолетного типа. В результате, как показано в Telegram-канале "Работайте братья", произошел сильный взрыв, судя по всему, отправивший в расход оба автомобиля.

Ранее много раз демонстрировалось, как дроны-камикадзе поражали различную технику тыловых служб формирований киевского режима, в том числе автоцистерны, грузовики с боеприпасами, другим имуществом, а также тягачи с полуприцепами, перевозившими легкую и тяжелую бронетехнику.