Лазер "Орлана-30" навел "Краснополь-М2" на пункт управления БПЛА противника

В районе населенного пункта Ильиновка уничтожен пункт управления вражескими беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает Telegram-канал "Кубанские артиллеристы", ликвидация этой важной цели была поручена расчету 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б" с позывным "Медуза" 1-го Краснодарского дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии.

Лазерная подсветка обеспечивалась расчетом БПЛА "Орлан-30" 439-й реактивной артиллерийской бригады. На обнародованном видео показано, как боеприпас "Краснополь-М2 точно попал в строение, где располагались боевики.

Модернизированные управляемые боеприпасы для отечественной самоходной и буксируемой артиллерии теперь могут еще более эффективно поражать стационарные и движущиеся цели, в том числе тяжелую бронетехнику, поставленную странами НАТО.