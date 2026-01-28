Минобороны подарило Нарышкино боевую машину

О технике, которая будет установлена в городском поселении Орловской области, рассказал «Первому областному» глава Нарышкино Александр Герасиков.

В 2026 году 650 рублей выделено на благоустройство общественных территорий поселка.Часть средств вложат в сквер Ветеранов локальных войн. Минобороны передало в казну поселка боевую десантную машину. Ее установят в сквере в центре Нарышкино. Машина уже прошла охолощение, сейчас осуществляется транспортировка в поселок, пояснил Александр Герасиков.