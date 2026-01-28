Американские военные готовы нанести намного более разрушительный удар по Ирану, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе. Об этом социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке — никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!» — написал он.

До этого глава Белого дома заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Трамп заявил, что вторая военная армада США направляется к Ирану

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.