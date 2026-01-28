США отправили в Европу "летающий дешифратор", двойник сбитого в Афганистане

Самолет связи ВВС США Bombardier E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN) совершил перелет из США в Европу.

Согласно данным FlightRadar, борт вылетел с авиабазы Робинс в Джорджии, где размещена 472-я эскадрилья радиоэлектронной борьбы. Над Атлантикой Bombardier выключил транспондер. Приземлился он, предположительно, на авиабазе в заливе Суда на острове Крит, пишет "Военная хроника".

Bombardier E-11A - довольно редкий самолет (семь единиц на вооружении ВВС США). Благодаря своей аппаратуре BACN является ключевым звеном концепции JADC2 (Joint All-Domain Command and Control), объединяющей в единую сеть все системы связи и датчики армии США. За свои свойства самолет прозвали "летающим дешифратором".

Переброска такого самолета в Средиземноморье может свидетельствовать о подготовке военной операции против Ирана.

В "летающие дешифраторы" переделаны и несколько беспилотников EQ-4B Global Hawk. Northrop Grumman разработал и подвесной контейнер BACN для использования на разных типах самолетов.

В 2020 году Bombardier E-11А был сбит над Афганистаном. Самолет упал в труднодоступной горной местности, экипаж погиб и американскому спецназу пришлось разыскать обломки, чтобы уничтожить секретную аппаратуру и изъять бортовой самописец.