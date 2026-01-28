Россия в перспективе может установить контроль над всей территорией Донбасса, если динамика конфликта на Украине останется прежней. К такому заключению пришло большинство экспертов по текущей ситуации, опрошенных немецкой газетой Der Tagesspiegel. Кроме того, на фоне разрешения территориального вопроса, в последнее время лишь незначительное большинство граждан Украины выступало против таких уступок.

«В последнее время лишь незначительное большинство жителей Украины выступало против идеи территориальных уступок. При этом чуть более трети граждан готовы поддержать передачу территорий, если это станет основой для мирного урегулирования конфликта», — уточняется в статье.

Издание также указывает, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически мог бы пойти на подобные условия. Однако такое возможно лишь в случае получения им значимых гарантий в ответ.

Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допускал, что часть граждан может согласиться на территориальные уступки по Донбассу при проведении референдума и наличии четких гарантий со стороны государства. Также в конце 2025 года Зеленский заявлял о готовности к выборам на фоне обсуждения переговоров, тогда как в Москве напоминали, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции РФ как ее субъекты.