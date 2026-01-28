Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что в Одессе могли быть повреждены подземные лабиринты, в которых хранится оружие НАТО. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 28 января на территории Одесской области объявлялась воздушная тревога, появлялась информация о взрывах. Сообщалось, что повреждена была энергетическая инфраструктура, связанная с ВСУ. «Аргументы и факты» отмечают, что в Одессе с советских времен остались километры подземных лабиринтов и Запасной пункт управления (ЗПУ).

«Если мы заметим, что есть активность в тоннелях, районах бывшей выработки, где раньше добывали камень, известняк для строительных нужд, шахтах, то, несомненно, мы нанесем удар», - заявил Попов.

Он отметил, что в Великую Отечественную войну тоннели использовали для хранения боеприпасов. По его словам, под Одессой много «лабиринтов» и в некоторых из них остались хранилища.

Генерал-майор добавил, что подземные укрытия также могут использоваться для размещения командных пунктов.