Иран готовится к удару: к его берегам направляется новая американская авианосная группа

Иран переходит в состояние повышенной готовности на фоне угрозы возможного военного удара со стороны США.

Напряженность резко возросла после заявления президента США Дональда Трампа о направлении к берегам Ирана «еще одной прекрасной армады». Это высказывание прозвучало на фоне обвинений иранского режима в жестком подавлении протестов. В ходе акций могли погибнуть около 30 тысяч человек, пишет Daily Mail, цитируя президента США.

Военная угроза приобрела конкретные очертания с передислокацией в регион ударной авианосной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. Группа, усиленная несколькими эсминцами, вошла в зону ответственности Центрального командования, значительно нарастив оперативные возможности США для быстрого реагирования на Ближнем Востоке.

Частная охранная и аналитическая компания Ambrey оценила, что США сейчас обладают достаточными силами для проведения ограниченной силовой операции против Ирана. По мнению аналитиков, такие цели, как ослабление военного потенциала Тегерана, повышают вероятность вмешательства, тогда как исключительно карательные удары в отместку за подавление протестов маловероятны.

Иранская сторона уже заявила, что любое нападение будет расценено как начало полномасштабной войны.

Высокопоставленный иранский чиновник предупредил, что страна даст жесткий ответ на любое нарушение своего суверенитета, угрожая втянуть в конфликт весь регион. При этом военные возможности Ирана считаются ослабленными после недавнего конфликта с Израилем.

Ситуация осложняется внутренним экономическим кризисом в Иране. Обострение напряженности и потенциальные санкции или удары могут сделать товары первой необходимости еще менее доступными, что способно спровоцировать новую волну народного недовольства, создавая для руководства страны двойной вызов - как внешний, так и внутренний.