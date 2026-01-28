Спасатели Одессы опубликовали кадры мощных пожаров в городском порту после налета "Гераней" в ночь на 28 января.

Воздушную тревогу объявили в 0:25 - ПВО засекла над морем шесть русских БПЛА. Через семь минут число дронов возросло до 14. В 0:42 начались взрывы.

Налет продолжался до четырех часов утра. В порту возник сильный пожар, его последствия ликвидируют до сих пор.

Разрушена транспортная инфраструктура, повреждены ангары и производственные здания, уничтожен локомотив, приводят "Военкоры Русской весны" слова украинского вице-премьера Алексея Кулебы.

Украина признала, что не может бороться с модернизированными "Геранями"

Еще одной целью ночной атаки БПЛА стали два разведцентра ВСУ в Одесской области.

Украинские власти признали, что не имеют эффективных средств борьбы с модернизированными "Геранями". Российские дроны оснащены терминалами спутниковой связи Starlink - они позволяют операторам управлять ударами на любом расстоянии.