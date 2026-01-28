ПВО сбила 41 украинский БПЛА над Россией

Силы и средства ПВО утром и днем в среду отразили ряд атак ВСУ на российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Обнаружен и уничтожен 41 дрон, отчитались в Минобороны РФ.

БПЛА были перехвачены в период с 08:00 до 13:00 мск. Их них 28 сбиты над территорией Крыма, еще 12 – над акваторией Черного моря.

Один беспилотник перехвачен над Курской областью. Информации о последствиях на земле в российском оборонном ведомстве не приводят.