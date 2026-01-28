По информации военного эксперта Евгения Михайлова, элитные подразделения спецназа украинской разведки, переброшенные в район Купянска Харьковской области, могут быть использованы в качестве ударной силы. Это, по мнению Михайлова, равносильно отправке на верную смерть.

Ранее сообщалось о передислокации в этот регион инженерной техники для разминирования, а также групп специального назначения ГУР и части подразделений 169-й механизированной бригады.

Михайлов предполагает, что переброска спецназа ГУР под Харьков может быть связана с выполнением различных задач, включая проведение диверсионных операций, сообщает aif.ru.

Он отметил, что в составе спецназа ГУР собраны наиболее опытные и мотивированные бойцы, оставшиеся в строю. Они обладают хорошей подготовкой и оснащением. Вероятно, их основной задачей будет не участие в прямых столкновениях, а проникновение в тыл противника для осуществления диверсий. Однако, учитывая некомпетентность командования ВСУ, нельзя исключать их использования в качестве штурмовых отрядов.

Эксперт также допустил возможность применения спецназа ГУР в роли заградительных отрядов в связи со сложностями, которые испытывают ВСУ под натиском российских войск.