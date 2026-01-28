Украина признала, что не может бороться с модернизированными "Геранями"

Российские БПЛА используют спутниковую связь Starlink, что дает им практически неограниченный радиус действия. А имеющиеся у ВСУ средства радиоэлектронного подавления не позволяют эффективно противодействовать таким дронам, признал новый министр обороны Украины Михаил Федоров.

© Российская Газета

Глава военного ведомства в Киеве знает, что говорит - до назначения на текущую должность он занимал посты министра цифровой трансформации и первого вице-премьера по инновациям, развитию науки, образования и технологий. После начала СВО Федоров опубликовал онлайн-курс по сборке БПЛА и призвал всех украинцев собирать дроны для ВСУ у себя дома.

Чтобы затруднить работу помехозащищенным терминалам Starlink, необходимо развернуть воздушный контур радиоэлектронной борьбы из тяжелых и средних дронов, оснащенных станциями помех сантиметрового и миллиметрового диапазонов на базе ФАР для точечного подавления каналов спутниковой связи на каждом беспилотнике.

Поскольку терминалы Starlink обращены вверх, контур РЭБ должен барражировать выше эшелона пролета БПЛА. При этом каждый его дрон необходимо оснастить собственным радиопеленгатором для наведения и подстройки лучей станции РЭБ.

Подобной технологии у ВСУ нет и в зародыше - так же, как и большинства других армий мира, пишет "Военная хроника".

Тем временем армия России серийно оснащает терминалами спутниковой связи не только дальние, но и оперативно-тактические БПЛА типа БМ-35 и "Молния-2".