ВС РФ уничтожили больше 170 БПЛА самолетного типа

Московский Комсомолец

В ежедневной сводке о ходе спецоперации в пресс-службе Минобороны России рассказали об уничтожении вражеских беспилотников за сутки.

© Global Look Press

Так, согласно сообщению военного ведомства, средства ПВО уничтожили 175 беспилотников самолетного типа за прошедший день.

Помимо этого, ударные БПЛА, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и наемников ВСУ в 158 районах, местам подготовки к запуску и хранения БПЛА дальнего действия, базе горючего.