ВС РФ уничтожили больше 170 БПЛА самолетного типа

В ежедневной сводке о ходе спецоперации в пресс-службе Минобороны России рассказали об уничтожении вражеских беспилотников за сутки.

Так, согласно сообщению военного ведомства, средства ПВО уничтожили 175 беспилотников самолетного типа за прошедший день.

Помимо этого, ударные БПЛА, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и наемников ВСУ в 158 районах, местам подготовки к запуску и хранения БПЛА дальнего действия, базе горючего.