Путин и Шараа могут затронуть вопросы пребывания военных РФ в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Ахмед Шараа на переговорах в Кремле могут затронуть тему пребывания российских военных в Сирии. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

© Российская Газета

Представители СМИ попросили подтвердить, правда ли, что ВС РФ начали вывод войск с военного аэродрома в Сирии. Также их интересовал вопрос, какова позиция Кремля по возможной экстрадиции бывшего сирийского президента Башара Асада из России.

"Тему Асада мы никак не комментируем", - пояснил Песков.

Вопросы дислокации Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики - это прерогатива министерства обороны, сказал он, предложив обратиться туда за комментарием.