Объявлен «красный уровень»: на Украине опасаются нового удара «Орешником»

Российские военные блогеры рассказали, что на Украине активно обсуждают возможность нового массированного удара ВС РФ с применением ракеты «Орешник». Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что возможность нового применения «Орешника» Россией обсуждается на украинских мониторинговых ресурсах. Утверждается, что ВСУ объявили «красный уровень» угрозы на 48 часов из-за вероятного удара «Орешником».

На Украине считают, что «Орешник» может поразить цели, связанные с ВСУ, в Киеве и на западе страны. В массированном ударе также могут быть задействованы «Искандеры», «Кинжалы», «Калибры» и другие вооружения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Министр указал, что уничтожен был 91 беспилотник. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся «террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса».

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли по целям, связанным с ВСУ, массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе ракетой «Орешник». В Минобороны России сообщили, что удар был нанесен в ответ на попытку атаковать резиденцию Путина. «Орешник» поразил объекты, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

Позже в Минобороны рассказали, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Там проводились ремонт и обслуживание авиатехники ВСУ, в том числе самолетов F-16 и МиГ-29.