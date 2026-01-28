Только Минобороны России может давать сведения о потерях в СВО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Именно министерство обороны уполномочено давать информацию о каких-либо потерях в ходе специальной войны операции. Они, и только они», — сказал он.

Ранее агентство Reuters опубликовало истории 11 юных граждан Украины, подписавших молодёжные контракты с ВСУ. Все они уже утратили возможность воевать: кто-то погиб, некоторые получили ранения, а другие — дезертировали.