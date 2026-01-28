Эксперт оценил опасность передачи ВСУ аналога российской системы "Зубр"
Новейшие американские зенитные ракетные комплексы Tempest, переданные Вооруженным силам Украины, и которые сравнивают с российской системой "Зубр", обладают критической уязвимостью, которая может сделать их менее эффективными в условиях интенсивного боя. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru пояснил, что западная система, созданная для борьбы с беспилотниками, страдает от крайне малого боекомплекта - там всего две ракеты.
По словам аналитика, Tempest представляет собой скоростное багги, оснащенное современным радаром с фазированной решеткой, что является преимуществом. Однако его огневая мощь вызывает вопросы.
«Минус в том, что всего-навсего там две ракеты. Отправлено несколько машин для испытаний, и они будут проверять, как это все работает на поле боя», — отметил Юрий Кнутов.
Он подчеркнул, что хотя система и обеспечивает качественное электронное сканирование неба на четыре стороны, ее реальная эффективность в условиях «налета роя» остается под сомнением.
В противовес западной новинке российский оборонный комплекс внедряет систему «Зубр», которая делает ставку на автономность и высокую плотность огня. Эксперт пояснил, что отечественная установка работает фактически без участия оператора при наведении.
«РЛС находит цель, и зенитка разворачивается самостоятельно по координатам, которые выдает радиолокационная станция. Начинается стрельба непосредственно по цели», — отметил специалист.
За счет использования спаренных пулеметов «Корд» достигается вероятность поражения малых целей.
Особенностью «Зубра» является его мобильность — модуль размещен на четырехосном полуприцепе, что позволяет оперативно перебрасывать его для защиты критической инфраструктуры. Вместе с тем Юрий Кнутов указал на определенную специфику применения комплекса, связанную с его габаритами.
«Сам по себе прицеп уязвим, его не поставишь близко к передовой. Однако для борьбы на расстоянии 10–15 км и более он будет достаточно эффективен», — резюмировал он.