Представители пророссийского подполья срывают логистику украинским военнослужащим по всей Украине. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он рассказал о поджогах на логистических маршрутах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате составы с горюче-смазочными материалами, военной техникой, личным составом и снарядами были вынуждены совершать остановки. После этого они уничтожались российскими военнослужащими, уточнил Лебедев.

«ВСУ не получают своевременную ротацию, пополнение боеприпасов, и задерживается военная техника, что помогает нашим бойцам», — подтвердил подпольщик.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ. Она находилась в Одессе.