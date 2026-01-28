Армия РФ успешно продвигается на запад и «перемалывает» резервы ВСУ

Российские подразделения ведут успешное наступление в Запорожской области, «перемалывая» резервы Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Запорожское направление. Восточный фланг. Подразделения перемалывают резервы ВСУ, переброшенные дополнительно на направление, и продолжают продвигаться на запад», - написал он.

По его словам силы группировки войск «Восток» выбили противника в западную часть в Терноватом, ведут бои на подступах к Рождественскому, Воздвижевке, Цветковому и Староукраинке. А западнее Гуляйполя российские подразделения вышли к Железнодорожному.

«Прессинг довольно широкого участка фронта силами «восточного экспресса» продолжается», - констатировал Юрий Котенок.

Ранее стало известно, что российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ в Запорожской области, обнаруженные разведчиками в лесу. В блиндажах, укрытиях и на огневых точках был размещен личный состав украинской армии.