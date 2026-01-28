Российские хакеры научились взламывать дроны ВСУ

Российские хакеры научились взламывать беспилотники украинской армии. Как сообщает aif.ru, об этом рассказал хакер PalachPro.

Он отметил, что возможен и перехват управления, и разворот БПЛА. Делается это через поиск уязвимостей в протоколах связи или внедрение «закладок» в трофейный сорт наземных станций. Кроме того, есть методика «умного спуфинга» — беспилотнику указывают ложные координаты, из-за чего автопилот, пытаясь «выровняться», сам разворачивает технику обратно.

Известны случаи, когда турецкие беспилотники Bayraktar начинали внезапно кружить над Киевом, теряя связь с оператором. Иногда БПЛА сажают в нужное место, чтобы после исследовать.

Раскрыты подробности атаки ВСУ на Крым

«Попытки перехвата идут 24/7. Мы массово сажаем их тактические коптеры и перехватываем видеоканалы FPV, получая трофеи», — сказал PalachPro.

При этом хакер отметил, что перепрограммировать дальнобойный дрон-камикадзе в полете технически остается крайне сложной задачей.