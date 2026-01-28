Российский боец поразил гранатой дрон ВСУ и попал на видео

В Сети появилось видео, как российскому бойцу удалось сбить дрон ВСУ не из стрелкового оружия, а гранатой.

Удивительные кадры опубликовали в Telegram-канале "Бешеные псы" 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Наш воин оказался один на один с вражеским беспилотником. По какой-то причине в этот момент он не был вооружен даже автоматом и практически сошелся с коптером в рукопашную.

Видно, как военнослужащий уклоняется от первой атаки дрона и даже пытается зацепить его рукой. Когда БПЛА предпринимает вторую попытку поразить бойца, тот выхватывает гранату и бросает в него.

Судя по мгновенному взрыву, детонация произошла от столкновения боеприпаса с зарядом дрона. Похоже, это первый зафиксированный в ходе СВО на видео случай, когда бойцу ВС РФ удается сбить коптер таким способом.