«Отрубить голову»: генерал армии США раскрыл планы американцев на Иран

Генерал армии США Джек Кин раскрыл планы Вашингтона на Иран. Как сообщает Telegram-канал «Пул N3», по его мнению, американские власти должны «отрубить голову змее».

Он отметил, что в последние дни ожидалась переброска дополнительных сил в регион — преимущественно морских, в том числе ударных авианосных групп и сопровождения. У них есть системы противовоздушной обороны, которые могут помочь отразить возможный ответный удар Ирана, а также защитить американские базы и Израиль. На авиабазы также переброшено большое количество самолетов и средств ПВО.

«Нужно "отрубить голову змее". Фактически, сам режим и есть змея, и цель заключается в том, чтобы устранить руководство, чтобы мог начаться некий переходный процесс. Однако нанесения одного удара для этого недостаточно, если только не вводить войска, а мы почти не рассматриваем такой вариант», — заявил генерал.

Кин считает, что сама угроза подобных действий должна ослаблять решимость Тегерана, руководство которого находится в уязвимом положении.

Трамп: крупные силы США приближаются к Ирану

Напомним, что на прошлой неделе центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, хотя протесты в этой стране уже «в основном подавлены».