КНДР подтвердила проведение испытания сверхкрупной РСЗО

КНДР подтвердила проведение 27 января ракетных стрельб с использованием сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО). На испытаниях присутствовал лидер страны Ким Чен Ын с дочерью, он анонсировал новый этап развития ядерных сил Страны чучхе. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), распространенном утром 28 января.

Как следует из информации ЦТАК, 27 января "ракетное управление" КНДР провело испытательные стрельбы с использованием модернизированной версии 600-мм РСЗО. В ходе испытаний четыре реактивных снаряда поразили морскую цель в Восточном (Японском) море на расстоянии 358,5 км.

Присутствовавший на мероприятии Ким Чен Ын остался доволен итогами. По его словам, которые приводит ЦТАК, проведенное испытание "имеет чрезвычайно важное значение для повышения эффективности стратегического сдерживания". Он заявил, что в системе вооружений были проведены "технические обновления, позволяющие наиболее точно и эффективно использовать ее самые мощные характеристики", а все ключевые параметры "улучшены в направлении максимального усиления ударной мощи".

Особое внимание Ким Чен Ын уделил новой системе наведения, подчеркнув, что "автономная высокоточная система навигации и управления полетом, способная игнорировать любое внешнее вмешательство, является важнейшим показателем превосходства данного оружия". По его утверждению, "по меньшей мере в ближайшие несколько лет ни одна страна не сможет достичь аналогичного уровня технологий".

Южнокорейские эксперты предположили, что речь идет о средствах противодействия радиоэлектронному подавлению, включая возможное использование военного GPS либо полностью автономных систем коррекции траектории. По оценке специалистов, модернизация также может предполагать применение оптических и видеосистем наведения на завершающем участке полета.

Отдельный интерес вызвало заявление Ким Чен Ына о том, что обновленная система "адаптирована для особого характера атак". Зарубежные эксперты интерпретируют эту формулировку как указание на возможность оснащения 600-мм реактивных снарядов тактическими ядерными боезарядами. Ранее КНДР уже заявляла о возможности размещения тактической ядерной боеголовки "Хвасан-31" на данном типе вооружений. Максимальная дальность стрельбы 600-мм системы оценивается примерно в 400 км, что позволяет поражать цели на всей территории Южной Кореи.

Говоря о политическом контексте испытаний, Ким Чен Ын подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы "противники ясно осознали современный уровень и потенциал развития оборонных технологий" КНДР. Он заявил, что цель таких мероприятий заключается в том, чтобы "еще более высоко поднять уровень ядерного сдерживания войны", добавив, что "само демонстрирование этой воли и способности является ответственным осуществлением сдерживания".

Отдельное внимание привлек сделанный Ким Чен Ыном анонс дальнейших шагов в развитии ядерных сил страны. По его словам, "создание наиболее надежных ударных возможностей и реализация стратегии сдерживания на этой основе являются неизменным курсом партийной и государственной оборонной политики". Он сообщил, что IX съезд Трудовой партии Кореи "провозгласит следующий этап замыслов по дальнейшему укреплению ядерного сдерживания".

Каких-то других подробностей в отношении возможного содержания нового этапа плана развития ядерного оружия (ЯО) не приводится, что заставило специалистов лишь строить догадки. Напомним, что на предыдущем съезде партии в 2021 году было анонсировано создание тактического ядерного оружия (ТЯО), межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися ядерными боеголовками, гиперзвуковых систем, торпед, крылатых ракет большого радиуса действия с ТЯО и атомных подводных лодок. Судя по подходу и тестам, которые Пхеньян проводил в течение пяти лет, КНДР, скорее всего, признает, что данные цели либо выполнены, либо близки к осуществлению, а потому новый этап будет предусматривать какие-то более продвинутые амбициозные задачи.