Сложивший полномочия сенатор Вайнберг решил отправиться в зону СВО

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил свои полномочия, чтобы отправиться на спецоперацию на Украине, сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин.

По словам Люлина, с начала специальной военной операции Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи и многократно бывал на линии боевых действий. Теперь политик решил полностью посвятить себя поддержке бойцов СВО, не дожидаясь формального завершения своих полномочий в Совете Федерации, передает ТАСС.

Вайнберг занимал пост представителя от законодательного органа власти Нижегородской области и входил в комитет Совфеда по конституционному законодательству. Его срок полномочий официально истекал в сентябре 2026 года.

До политической карьеры Вайнберг окончил Горьковское музыкальное училище, педагогический институт и академию МВД России, а в начале 1990-х годов был участником музыкальной группы «Любэ».

Ранее сообщалось, что бывший музыкант группы «Любэ» и сенатор Игорь Вайнберг решил покинуть Совет Федерации.