Летчик Су-25 ВСУ снял поражение самолета и последние секунды своей жизни

В Сети появились уникальные кадры поражения Су-25 ВСУ, снятые от лица украинского летчика-аса Владислава Рыкова с позывным Мэджик за несколько секунд до гибели.

Архивное видео публикует Telegram-канал Fighterbomber . Двойка украинских штурмовиков находилась на боевом вылете. Они работали на малой высоте.

На третьей секунде можно увидеть вспышку в районе правого крыла - это попадание российской ракеты. После этого Су-25 переворачивается вокруг своей оси и, кувыркаясь, начинает стремительно падать. В воздухе мелькают обломки двигателя и фюзеляжа. Последнее, что бесстрастно фиксирует камера - пожухлая зимняя трава, в которую уткнулся Су-25.

Летчик Владислав Рыков был уничтожен 7 февраля 2024 года. Он служил в 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ. В момент гибели ему было 30 лет. Посмертно 29-летний был повышен до полковника и получил звание Героя Украины. Он совершил 385 боевых вылетов. Являлся полным кавалером орденов Богдана Хмельницкого. По данным Telegram-канала "Воевода вещает", был сбит истребителем ВКС России Су-35.