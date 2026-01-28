ВС РФ продолжают наносить критический урон украинской инфраструктуре. Как сообщает «Царьград», российские ракеты ударили по полевому лагерю, а несколько «Гераней» внезапно сменили траекторию полета и показали — система ПВО Украины бесполезна.

Прилеты в глубоком тылу

Военные каналы опубликовали кадры ракетного удара по району сосредоточения противника в районе населенного пункта Вольное Первое Харьковской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 200 солдат, в числе которых были и иностранные наемники.

Еще одна атака была проведена по Западной Украине: группа дронов «Герань» атаковала Ровенскую область, а несколько единиц сменили траекторию полета и отправились во Львовскую область, в Броды. Там после прилетов начался настоящий ад.

«По подтвержденным сообщениям, поражен завод "Электроконтакт", задействованный в восстановлении и доукомплектовании военной техники, снятой с консервации в странах Запада и далее перебрасываемой на Украину. Характер взрыва и последующая детонация указывают на наличие складских помещений с техникой и комплектующими», — рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В том же секторе находится аэродром, используемый армейской авиацией ВСУ, в том числе для размещения машин западного образца. Как рассказал Лебедев, там велось обучение с участием иностранных инструкторов, в том числе по линии БПЛА и армейской авиации. Район считался «глубоким тылом», что привело к расслабленному режиму: личный состав собирался в группы по 200-300 человек, проводились массовые построения, тренировки велись без рассредоточения.

Однако основные подтвержденные цели удара во Львовской области — нефтяной склад и насосная станция, расположенные на инфраструктуре магистрального нефтепровода «Одесса – Броды».

«Фактически речь идет о прощупывании глубинного тыла и демонстрации уязвимости объектов, которые ранее считались защищёнными за счет географии и удаленности от линии боевого соприкосновения», — заявил Лебедев.

Украинские каналы утверждают, что удар якобы наносился из Белоруссии. Это примечательно, поскольку недавно Владимир Зеленский стал хамить белорусскому президенту Александру Лукашенко. Тем не менее, эти заявления похожи на попытку отрицать очевидное: ни ПВО, ни РЛС не отреагировали на дроны, пролетевшие почти через всю Украину.

Доклад Герасимова

Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов, проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад». По итогам инспекции он сообщил, что в зоне ответственности группировки войск «Центр» начались бои за Белицкое.

Также глава Генштаба ВС РФ рассказал, что бойцы «Южной» группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска, а «Запад» ведет уличные бои в Кутьковке и развивает наступление в направлении Ковалевки. Освобожден Купянск-Узловой.

Масштабная атака ВСУ 28 января: взрывы в небе и поврежденные дома

Имеющиеся крохи достоверной информации, которые просачиваются в сеть, говорят о том, что «Запад» всерьез взялся за восточный фланг Купянска, куда входит и Купянск-Узловой. Успехи есть, однако работы там предстоит еще много.

Отметим, что активизировались и украинские боты, которые все чаще стали задавать вопросы об «исчезновении» новейшего российского оружия — танков «Армата». С таким наплывом столкнулся и военный блогер Михаил Дегтярев. Он отметил, что украинский конфликт все изменил: дорогостоящие танки больше не нужны, поскольку их может уничтожить всего несколько недорогих FPV-дронов.