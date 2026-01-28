Плацдарм ВС РФ в районе Волчанска грозит ВСУ потерей части Харьковской области

Сформировавшийся плацдарм российских войск в районе Волчанска по своей конфигурации и оперативному значению начинает напоминать Двуреченский выступ, с которого ранее развивалось наступление на Купянск. Как сообщает Telegram-канал "Военная хроника", у командования ВСУ в настоящее время нет достаточных сил и средств для того, чтобы ликвидировать этот выступ и отбросить российские подразделения на исходные позиции.

Отмечается, что российская сторона, напротив, располагает резервами, позволяющими постепенно наращивать давление и развивать наступательные действия. При этом эксперты не ожидают стремительных прорывов или ударов широким фронтом. Основной упор, по всей видимости, будет сделан на планомерное расширение зоны контроля и создание условий для выхода на оперативный простор сразу по нескольким направлениям.

В случае успешной реализации такого сценария у ВС РФ появляется возможность рассечь оборону противника, спрямить линию боевого соприкосновения и создать угрозу потери ВСУ значительной части территории Харьковской области. Речь может идти об участке от Волчанска до Великого Бурлука, который по площади составляет около десятой части региона.

Даже без резких маневров сам факт наличия устойчивого выступа вынуждает украинское командование держать там значительные силы, ослабляя другие участки фронта. Для российской армии такой формат действий снижает риски и позволяет накапливать потенциал для дальнейших операций, постепенно подтачивая оборону противника. В перспективе это может привести к оперативному кризису для ВСУ и необходимости либо отступления, либо переброски резервов с других направлений, что создает дополнительные возможности для ВС РФ.