ВСУ уличили в попытках скопировать российскую тактику

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ пытаются скопировать тактику «танковой карусели», которую российские военные ранее применяли в Сирии. Об этом Кнутов рассказал порталу News.ru.

Кнутов рассказал, что ВСУ попытались трансформировать российскую тактику. Он описал ее так: один из танков стреляет с закрытой позиции, другой двигается вдоль передовой и наносит удары по тем точкам, откуда может вестись огонь; затем танки меняются местами. По словам Кнутова, для «танковой карусели» больше всего подходят советские танки.

Эксперт добавил, что ВС РФ продвигаются в Сумской области, поэтому Украине пришлось перебросить туда войска. Кнутов подчеркнул, что ВСУ рассчитывают там только на советскую технику.

«[Техника НАТО] может вязнуть, может - нет, тут надо смотреть конкретно, какая погода. Что касается советской техники, она 100 процентов будет достаточно успешно проходить по грунтам, которые подморожены», - заключил Кнутов.

Ранее герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что тактика российских войск на СВО войдет в учебники благодаря «малым котлам» и нестандартным решениям. Он рассказал, что для операций ВС РФ характерен отказ от лобовых штурмов, заманивание противника в «малые котлы» и использование подземных коммуникаций. Липовой подчеркнул, что боевые действия ведутся «с максимальным сохранением личного состава при продвижении вперед».