Российские военные регулярно захватывают дорогостоящую технику, которую западные страны передают Украине. Почему украинский чернозем стал союзником ВС России, рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, в том числе считавшиеся одними из лучших танки Leopard 1A5. В мае 2024 года в Москве на Поклонной горе прошла выставка захваченных образцов трофейного вооружения. На ней были показаны, в том числе немецкие танк Leopard и боевая машина пехоты Marder, а также американской БМП Bradley.

По словам военного эксперта Бориса Джерелиевского, достаточно много случаев, когда российские военные захватывают технику из стран НАТО, так как западные машины не очень хорошо приспособлены для езды по украинскому чернозему.

«Особенно это касается тяжелой бронетехники. В итоге техника — практически полностью исправная или почти исправная — оказывается в руках российских военных, так как противник не смог ее эвакуировать», — пояснил Джерелиевский.

При этом эксперт отметил, что захват вооружения бывает и результатом дерзких операций российских военных. В частности, разведгруппы просто угоняли бронемашины или захватывали бронеавтомобили, ликвидируя украинский экипаж, как произошло недавно на добропольском направлении. Там российские морпехи, возвращаясь из тыла противника, захватили американский Humvee.

Humvee — частый «гость» в списке трофеев. Его захватывали и в Артемовске в 2023 году, где машину под обстрелом отбуксировали нашими силами с помощью обычного трактора.

В декабре 2024 года из-под носа ВСУ была уведена немецкая колесная бронемашина с усиленной противоминной защитой MRAP, а в июне 2025 года в Сумской области военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» захватили сразу два танка M1, напоминает издание.

Джерелиевский при этом обратил внимание на то, что Украина часто получает от своих союзников морально и физически устаревшую технику. От тех же машин Humvee американцы сейчас просто избавляются.

«Еще более показательная история с британскими бронетранспортерами AT105 Saxon. Они создавались скорее для полицейских целей. У этой модели множество недостатков: плохая устойчивость и крайне ограниченная проходимость», — пояснил Джерелиевский.

Где хранится западное оружие

Традиционно склады с оружием НАТО размещают на Западной Украине, при этом у европейских поставщиков уже наблюдаются серьезные проблемы с доступностью техники. В частности, Германия исчерпала запасы систем Patriot, пояснил эксперт.

Однако, по его словам, поставки идут, о чем свидетельствует то, насколько интенсивно ВСУ начали использовать HIMARS.

«Только 25 января по Белгороду и другим городам был выпущен 31 снаряд», — пояснил Джерелиевский.

Однако ключевые системы, такие как HIMARS, украинцы не контролируют полностью и в расчетах находятся военнослужащие НАТО, которые обеспечивают целеуказание и закладывают полетные задания, заметил он.

«Участие НАТО в обстрелах Белгорода и других приграничных городов России совершенно очевидно», — резюмировал военный эксперт.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о том, что его страна больше не может передавать Украине американские Patriot, так как сама ждет их поставок взамен уже отданных. Министр также подчеркнул, что Германия уже внесла «непропорционально большой вклад», и призвал остальных союзников также «найти и поставить что-нибудь еще для поддержки Украины».