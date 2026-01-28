"Орешник" способен сдержать усилия Европы по военной поддержке Украины, сообщает Military Watch Magazine.

Использование гиперзвуковых блоков в ракете "Орешник" является самым революционным усовершенствованием по сравнению с советскими ракетами средней дальности и делает ее перехват практически невозможным даже для новых поколений систем противовоздушной обороны, таких как Arrow 3, недавно развернутой в Германии, или "Праща Давида", развертывание которой запланировано в Финляндии, отмечает издание.

"Способность наносить удары по западным войскам по всей стране с помощью гиперзвуковых боевых блоков, а в случае дальнейшей эскалации конфликта - потенциально по всей Европе, имеет серьезные последствия для возможных попыток усилить поддержку Украины дополнительными наземными силами", - пишет MWM.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что реакция военных и политиков на Западе на удары "Орешника" по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.