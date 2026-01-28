Дрон со Starlink пролетел 178 км, уничтожил украинскую РЛС и снял это на видео

Центр беспилотных систем "Рубикон"№ опубликовал подборку кадров боевой работы расчетов БМ-35 "Италмас" по уничтожению украинских радаров ПВО.

БМ-35 - уменьшенная версия "Герани". Благодаря установке модулей спутниковой связи Starlink эти беспилотники получили возможность работать в FPV-режиме на большом удалении от базы. Так РЛС из подборки уничтожены на расстоянии 71-178 километров от линии фронта.

Большинство целей - либо старые советские радары П-18, либо более современные (но тоже советской разработки) 35/36Д6. Обе станции выпускались на Украине, отсюда такое изобилие.

Также под удар попала пара "Пеликанов" - созданных в Запорожье РЛС с ФАР. Их приняли на вооружение в 2007 году, но серийный выпуск так и не наладили. После начала СВО на фронт отправили все, что имелось - в том числе опытные и предсерийные образцы.

БМ-35 способен нести боевую часть весом 15-27 кг. Это позволяет если не уничтожить РЛС противника, то как минимум нанести ей существенный урон, пишет "Осведомитель".