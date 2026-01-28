Масштабная атака ВСУ 28 января: взрывы в небе и поврежденные дома

Отражена атака 75 беспилотников Вооруженных сил Украины, в результате которой есть раненые и повреждены дома. Какие регионы оказались под ударом к утру 28 января, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники самолетного типа. Военные сбили 24 БПЛА в Краснодарском крае, 23 — в Крыму, шесть — над акваторией Черного моря, пять — в Белгородской области.

Четыре дрона были уничтожены в Астраханской области, по три сбиты в Курской области и над акваторией Азовского моря. По два дрона перехвачены в небе над Воронежской и Брянской областями, по одному — в Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областях, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Краснодарский край

В результате атаки беспилотников на Кубани, в Северском районе, получили повреждения четыре частных дома. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В штабе уточнили, что обломки БПЛА повредили два частных дома в хуторе Свободном, в них выбило стекла в окнах. Еще у двух домов в станице Северской повреждены кровля, потолок и пол, выбиты стекла.

«Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на местных жителей, что первая волна атак украинских БПЛА была около 02:00 ночи. Всего было слышно не менее девяти взрывов. В небе мелькали яркие вспышки.

Ростовская область

Ночью уничтожены БПЛА в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Работа по отражению воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — написал он в 5:41 утра.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot о пяти взрывах, прогремевших в небе над Таганрогом. По их словам, со стороны Таганрогского залива слышалось жужжание и были видны вспышки в небе. Также есть информация о взрывах в городе Азов.

Белгородская область

А вечером 27 января украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Зозули Белгородской области, пострадал водитель, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что мужчина получил баротравму.

«Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина», — говорится в сообщении.

Брянская область

Также накануне поздно вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки дронов на деревню Горицы пострадал местный житель.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — пояснил глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали, загорелись резервуары с нефтепродуктами.