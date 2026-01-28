ВС РФ выбивают ВСУ с господствующих высот на пути к Славянску

Российские подразделения выбивают украинских солдат с господствующих высот в районе ряда населенных пунктов на славянском направлении. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

В частности, российские военные заняли высоты в районе села Никифоровка. Сейчас за территорию населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

Кроме того, ВС РФ продолжают бои за господствующие высоты к северу от села Резниковка. Российским бойцам удалось продвинуться на территории населенного пункта и к югу от него, а также занять позиции противника, с которых ВСУ ранее предпринимали попытки контратак.

Также бои идут в районе населенных пунктов Закотное и Кривая Лука. По информации военкора, ВС РФ продвинулись к Кривой Луке по балке к югу от Закотного.

Напомним, что ранее о продвижении российских войск к Славянску заявлял глава ДНР Денис Пушилин. 18 января он рассказывал, что до города им оставалось порядка 30 км.