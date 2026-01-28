«Зомби-танкер» с россиянами на борту напугал военных НАТО

«Зомби-танкер», вышедший якобы из России, около недели пугает военных трех стран. Судно с потерянным управлением дрейфует на входе в Гибралтарский пролив, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

По данным журналистов, около недели назад у танкера, на борту которого пять россиян, сломался двигатель. На тот момент судно находилось в территориальных водах Марокко. Когда начался шторм корабль, потерявший управление, начало сносить в открытое море. Буксиром его оттащили в безопасное место в курортном районе Коста-дель-Соль.

Отмечается, что власти Испании, опасаясь «зомби-танкера» с нефтью, поставили на дежурство шесть боевых кораблей. Меры предосторожности также приняли британские военные из Гибралтара и Королевские военно-морские силы Марокко, говорится в посте. На данный момент решается вопрос об обратной транспортировке танкера в порт Танжера, где должны отремонтировать его двигатель.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. В Париже предполагают, что он может быть связан с «российским теневым флотом». Макрон подчеркнул, что танкер был перехвачен в открытом море «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». По мнению французского лидера, экипаж судна мог использовать «ложный флаг» и находится под санкциями. В настоящее время проводится судебное расследование.