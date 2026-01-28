В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области и об ударе по украинским дронам-разведчикам. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 28 января.

Удар «Тюльпана»

Российские самоходные минометы «Тюльпан» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления дронами ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Пункты управления тяжелыми боевыми квадрокоптерами R-18 были уничтожены в Купянском районе, уточнили военные.

Удар «Гиацинта»

Российская пушка «Гиацинт-Б» уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведчики обнаружили опорные пункты ВСУ в лесу. В блиндажах, укрытиях и на огневых точках был размещен личный состав ВСУ.

Координаты целей были переданы артиллерийскому расчету 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б». Все цели были поражены.

Операция FPV-истребителей

Операторы FPV-истребителей ВС РФ уничтожили украинские разведывательные дроны в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Военные подчеркнули, что операторы моментально навели находившиеся на боевом дежурстве FPV-истребители для перехвата дронов ВСУ. Дроны-истребители протаранили несколько разведывательных беспилотников «Лелека-100» и уничтожили их в воздухе.

Операция в Запорожской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили технику и ликвидировали живую силу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В частности, уничтожена была бронетехника и легковые автомобили с десантом.

Движение целей зафиксировали разведывательные дроны, после чего координаты были переданы операторам ударных беспилотников. ВСУ потеряли бронемашины Humvee, «Новатор» и несколько автомобилей, которые подвозили и перебрасывали силы.

Удар Ка-52М

Боевой вертолет Ка-52М ликвидировал личный состав подразделения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Север».

Удар наносился авиаракетами. В результате была сорвана ротация ВСУ, после чего Ка-52М вернулся на свой аэродром.

Уничтожение командного пункта ВСУ

Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что ВС РФ нанесли удар по командному пункту украинских пограничников в Середино-Будском районе Сумской области. Цель была уничтожена, ВСУ понесли потери среди офицеров.