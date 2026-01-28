ВС РФ сорвали попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»

Российские военные сорвали попытку ВСУ запустить дроны из фуры, переоборудованной в мобильный стартовый комплекс. Как сообщает Telegram-канал Shot, грузовик уничтожили возле населенного пункта Хильчичи в Сумской области, откуда украинские военные регулярно наносят удары по России.

Фуру с беспилотниками внутри ВС РФ обнаружили на границе Черниговской и Сумской областей. Кроме БПЛА в кузове находилась и мобильная группа ВСУ. Российские разведчики засекли передвижение транспортного средства и накрыли боевиков мощным ударом из РСЗО «Торнадо-С». Большегруз вместе со всем содержимым и личным составом был уничтожен.

Напомним, что в прошлом году ВСУ осуществили похожую операцию под названием «Паутина», атаковав несколько аэродромов дронами с грузовиков в глубине России. Позднее Грузия обвиняла Украину в попытке повторить операцию — тогда Киев использовал территорию страны для провоза взрывчатки.