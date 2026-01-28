Российские военные получили первые комплексы "Зубр" для защиты от БПЛА

Новейшие автоматизированные зенитные комплексы "Зубр" для борьбы с маневренными и малоразмерными БПЛА поступили в подразделения российской армии. Роботизированные системы уже приступили к боевому дежурству для охраны инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает пресс-служба ГК Ростех.

"Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение", - отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

В состав "Зубра" входят четыре боевых модуля, командный пункт и собственная РЛС.

Благодаря компактным размерам зенитный робот обладает высокой маневренностью и приводится в боевое положение за считанные минуты. Более того его можно размещать не только на прицепах, но и на автомобилях.

Отметим, что информация о разработке дистанционно управляемого комплекса "Зубр" появилась в 2024 году. В СМИ сообщалось, что новая система построена вокруг радиолокационной станции с дальностью обнаружения до 1.5 километров и может быть оснащена пулеметами ГШГ-7,62 или ПКТ.