Армия России прорвалась в Новый Донбасс
На дружковском направлении ВС РФ продвинулись на север и северо-запад.
После освобождения Ивановки и Нового Шахово наши подразделения подошли к поселку Новый Донбасс. Украинские источники сообщают о работе в населенном пункте российских ДРГ и начале боевых действий, пишут "Военкоры Русской весны".
Восточнее штурмовые отряды ВС РФ закрепились на ряде позиций. Пехоту актитвно поддерживают расчеты БПЛА.
Наши дроны господствуют в воздухе, сбивая украинские тяжелые коптеры-бомбардировщики "Вампир" и "Баба Яга", сами бомбят украинскую пехоту и FPV-ждунов, притаившихся в засадах вдоль дорог.
Украинские войска перестали атаковать ДНР
Работают операторы 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, отметил канал.