На дружковском направлении ВС РФ продвинулись на север и северо-запад.

После освобождения Ивановки и Нового Шахово наши подразделения подошли к поселку Новый Донбасс. Украинские источники сообщают о работе в населенном пункте российских ДРГ и начале боевых действий, пишут "Военкоры Русской весны".

Восточнее штурмовые отряды ВС РФ закрепились на ряде позиций. Пехоту актитвно поддерживают расчеты БПЛА.

Наши дроны господствуют в воздухе, сбивая украинские тяжелые коптеры-бомбардировщики "Вампир" и "Баба Яга", сами бомбят украинскую пехоту и FPV-ждунов, притаившихся в засадах вдоль дорог.

Украинские войска перестали атаковать ДНР

Работают операторы 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, отметил канал.